В Петербурге установлены похитившие 40,7 млн рублей, выделенные на медоборудование

Злоумышленниками оказались генеральный директор коммерческой организации и должностное лицо больницы.

Полиция установила причастных к хищению бюджетных средств, которые были выделены на техническое перевооружение медицинского учреждения в период пандемии. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудили еще в июне 2024 года, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленниками оказались генеральный директор коммерческой организации, контролировавший вопросы, связанные с проведением конкурсной процедуры на право заключения государственных контрактов, и должностное лицо больницы. Глава компании контактировал с ним по поставкам медоборудования. Ущерб составил 40,7 млн рублей, фактическую цену оборудования завысили в семь раз.

Допрошены руководитель организации и заместитель главного врача медучреждения. Следственные действия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: экс-чиновник Ленобласти обвиняется во взятках на миллионы рублей.

Фото: pxhere