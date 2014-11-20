  1. Главная
В Петербурге установлены похитившие 40,7 млн рублей, выделенные на медоборудование
Сегодня, 16:29
Злоумышленниками оказались генеральный директор коммерческой организации и должностное лицо больницы.

Полиция установила причастных к хищению бюджетных средств, которые были выделены на техническое перевооружение медицинского учреждения в период пандемии. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудили еще в июне 2024 года, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Злоумышленниками оказались генеральный директор коммерческой организации, контролировавший вопросы, связанные с проведением конкурсной процедуры на право заключения государственных контрактов, и должностное лицо больницы. Глава компании контактировал с ним по поставкам медоборудования. Ущерб составил 40,7 млн рублей, фактическую цену оборудования завысили в семь раз. 

Допрошены руководитель организации и заместитель главного врача медучреждения. Следственные действия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: экс-чиновник Ленобласти обвиняется во взятках на миллионы рублей. 

Фото: pxhere 

