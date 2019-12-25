Экс-чиновник Ленобласти обвиняется во взятках на миллионы рублей

Бывший зампред комитета по имуществу Ленобласти получал взятки на 4,5 млн руб.

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета по управлению государственным имуществом. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с сентября 2014 года по декабрь 2022 года обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение от представителей компании "Сити 78 Инвест". Взятки передавались в виде имущества и услуг общей стоимостью более 4,5 млн руб. По данным следствия, вознаграждение предоставлялось за принятие решений о предоставлении земельных участков коммерческой организации. С марта 2014 по декабрь 2025 года экс-чиновник содействовал приобретению двух земельных участков общей площадью 226 гектаров по заниженной стоимости.

Суммарный ущерб от действий обвиняемого оценён свыше 261 млн руб. Суд наложил арест на имущество бывшего чиновника стоимостью более 4,5 млн руб и на земельный участок. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Материалы в отношении лиц, передававших взятки, выделены в отдельное производство. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее взятка за регистрацию гидроциклов обернулась для петербуржца приговором.

Фото: Piter.tv