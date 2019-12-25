  1. Главная
В Петербурге мужчину будут судить за кражу банковской карты и телефона
Общая сумма ущерба составила порядка 20 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в августе обвиняемый, находясь на Меншиковском проспекте, похитил со скамейки мобильный телефон и банковскую карту, которая была под чехлом, и стал ей расплачиваться. Общая сумма ущерба составила порядка 20 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Гатчине задержан подозреваемый в квартирной краже. 

Фото: Piter.TV

