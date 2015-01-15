  1. Главная
В Гатчине задержан подозреваемый в квартирной краже
Сегодня, 10:58
Рецидивист похитил телевизор, велосипед и музыкальную колонку.

Полиция Гатчинского района задержала подозреваемого в краже имущества из квартиры. В отношении него возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 22 октября к правоохранителям обратилась 44-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный отжал входную дверь ее жилища в микрорайоне Речной и похитил оттуда телевизор, велосипед и музыкальную колонку. 

На следующий день на улице Красных Военлетов в Гатчине по подозрению поймали 40-летнего рецидивиста. 

Фото: Piter.TV 

