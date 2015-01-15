В Гатчине задержан подозреваемый в квартирной краже

Рецидивист похитил телевизор, велосипед и музыкальную колонку.

Полиция Гатчинского района задержала подозреваемого в краже имущества из квартиры. В отношении него возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 22 октября к правоохранителям обратилась 44-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный отжал входную дверь ее жилища в микрорайоне Речной и похитил оттуда телевизор, велосипед и музыкальную колонку.

На следующий день на улице Красных Военлетов в Гатчине по подозрению поймали 40-летнего рецидивиста.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина похитил из квартиры знакомого на Будапештской ювелирные украшения за 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV