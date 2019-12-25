Петербуржец похитил с территории полигона в Ленобласти кабель за 365 тыс. рублей

Мужчина сдавал металл небольшими партиями в ближайший пункт приема.

В Ленобласти транспортные полицейские выявили жителя Петербурга, подозреваемого в хищении кабеля на сумму более 365 тыс. рублей. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту кражи катушек с кабелем длиной свыше 500 метров. Выяснилось, что 36-летний мужчина проник на территорию полигона, расположенного на участке Саблино — Тосно, где и совершил преступление. Кабель приготовили для транспортировки. Оборудовав тайник и смастерив костер, злоумышленник сжег часть электропровода и спрятал полученный металл, который сдавал небольшими партиями в ближайший пункт приема. Всего ему удалось заработать около 100 тыс. рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: по факту проникновения в ювелирный магазин на Ивановской возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО