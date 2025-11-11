Продавца магазина на Садовой улице обвинили в краже 100 тыс. рублей из сейфа

Мужчина направился в ломбард, где погасил займ на 70 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 4 сентября.

Следствие утверждает, что фигурант работал продавцом в сетевом магазине по продаже алкоголя на Садовой улице. В августе он проник в подсобку и похитил 99,5 тыс. рублей из запертого сейфа. В этот же день обвиняемый направился в ломбард, где погасил займ на 70 тыс. рублей. Остальные средства были потрачены на личные нужды.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за похищение алкоголя из гипермаркета. Ущерб составил порядка 3,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV