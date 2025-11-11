В Выборгском районе раскрыли хищение Mitsubishi за 3,2 млн рублей

Полиция раскрыла хищение автомобиля, пропавшего в ноябре прошлого года в Выборгском районе Петербурга.

По данным МВД России, от дома 4 по Ломовской улице угнали машину Mitsubishi Pajero Sport стоимостью 3,2 млн рублей. Иномарка принадлежит местной жительнице. Тогда возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению задержали двоих мужчин 37 лет и 41 года. При проведении обысков у фигурантов были изъяты телефоны, радиостанции, GPS-трекеры и часть кузовной рамы.

