В Выборгском районе раскрыли хищение Mitsubishi за 3,2 млн рублей
Сегодня, 11:59
290
Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению задержали двоих мужчин 37 лет и 41 года.

Полиция раскрыла хищение автомобиля, пропавшего в ноябре прошлого года в Выборгском районе Петербурга. 

По данным МВД России, от дома 4 по Ломовской улице угнали машину Mitsubishi Pajero Sport стоимостью 3,2 млн рублей. Иномарка принадлежит местной жительнице. Тогда возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению задержали двоих мужчин 37 лет и 41 года. При проведении обысков у фигурантов были изъяты телефоны, радиостанции, GPS-трекеры и часть кузовной рамы. 

Фото: Piter.TV 

