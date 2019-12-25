  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, ограбивший гаражи на 150 тыс. рублей
Сегодня, 10:57
Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, ограбивший гаражи на 150 тыс. рублей

За несколько дней он похитил компрессор, сварочный аппарат, шлифовальную машинку, электролобзик, дрель и шуруповерт.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Кабардино-Балкарии, которому вменяют пп. "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в августе фигурант при помощи металлического лома взламывал гаражи на Софийской улице. За несколько дней он похитил компрессор, сварочный аппарат, шлифовальную машинку, электролобзик, дрель и шуруповерт. Общая сумма ущерба – порядка 150 тыс. рублей. Инструменты были сданы в ломбард. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Карелии пытался украсть 23 шоколадки из магазина на проспекте Ударников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

