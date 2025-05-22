Транспортная полиция раскрыла хищение кредитных карт на территории Ладожского вокзала

Транспортная полиция получила заявление от гостя хостела, находящегося на территории Ладожского вокзала, о нападении незнакомого мужчины, который забрал у него банковские карты.
Сотрудники подразделения уголовного розыска транспортников быстро провели оперативные мероприятия и задержали предполагаемого виновника.
Установлено, что подозреваемым оказался 38-летний выходец из закавказского государства, который не работает и ранее многократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина прибыл в Петербург двумя неделями ранее и проживал здесь нелегально.
Расследование показало, что жертвы познакомились в здании железнодорожного вокзала, после чего решили устроить совместную вечеринку в комнате отеля. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого обвиняемый применил насилие, украл карты и убежал.
Злоумышленник успел воспользоваться похищенными картами для собственных целей. Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по признакам грабежа, предусмотренного пунктом "г" частью 2 статьи 161 УК РФ.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале с "Сапсана" сняли двух подростков-зацеперов.
Видео: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте
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