Продавец магазина на Васильевском острове похитила фрукты и напитки на 5 тыс. рублей
Сегодня, 14:59
Девушке вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней уроженки Бурятии. Девушке вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 2 сентября. 

В июле продавец магазина на улице Шевченко в конце рабочего дня похитила с прилавков дыню, манго, яблоки, фисташки, алкогольные и энергетические напитки. В целом ущерб составил около 5 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: мужчину в Петербурге будут судить за угон "Жигулей" и похищение алкоголя. 

Фото: Piter.TV

