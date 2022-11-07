Продавец магазина на Васильевском острове похитила фрукты и напитки на 5 тыс. рублей

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней уроженки Бурятии. Девушке вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 2 сентября.
В июле продавец магазина на улице Шевченко в конце рабочего дня похитила с прилавков дыню, манго, яблоки, фисташки, алкогольные и энергетические напитки. В целом ущерб составил около 5 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
