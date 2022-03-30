Рецидивист похитил у слепого знакомого свыше 140 тыс. рублей за месяц в Петербурге

Сумма была потрачена на алкоголь, аренду квартиры и возврат долгов.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Об этом рассказали 24 сентября в надзорном ведомстве.

Фигурант, пользуясь слепотой знакомого, брал его телефон, приходя в гости, и переводил себе деньги через мобильный банк. За период с июля по август злоумышленник похитил более 140 тыс. рублей, сумма была потрачена на алкоголь, аренду квартиры и возврат долгов.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV