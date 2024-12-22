В Петербурге пресекли деятельность преступной группы по хищению денег с банковских карт россиян

Преступников поймали в Тульской, Кемеровской, Тюменской областях и Красноярском крае.

Петербургские следователи пресекли деятельность преступной группы по хищению денег с банковских карт россиян. В производстве первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу находится уголовное дело по пяти эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Четверо фигурантов, которые проживают в различных регионах страны, создали и вели закрытый чат в одном из мессенджеров. В него пользователи направляли информацию об абонентских номерах мобильных операторов. После этого злоумышленники создавали связанные аккаунты, данные о них передавали в преступные колл-центры, размещенные на территории Украины. В дальнейшем с предоставленных фигурантами аккаунтов совершались бесперебойные звонки потерпевшим с целью кражи средств с их карт под различными предлогами.

Преступников поймали в Тульской, Кемеровской, Тюменской областях и Красноярском крае. Сейчас проверяется их причастность к совершению не менее 28 эпизодов преступной деятельности в Северной столице. Всех фигурантов доставят в Петербург.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали воров дизельного топлива на сумму свыше 34 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу