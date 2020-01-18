В Ленобласти задержали воров дизельного топлива на сумму свыше 34 млн рублей

Силовики обнаружили и изъяли свыше 123 тонн нефтепродуктов.

Оперативники регионального отделения УФСБ России при поддержке сотрудников ОМОН пресекли масштабное хищение нефтепродуктов. Подозреваемые занимались преступной деятельностью в Киришском районе Ленинградской области, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии.

По информации правоохранителей, хищение дизельного топлива преступной группой совершалось при помощи несанкционированных врезок на магистральном нефтепродуктопроводе. Похищенное топливо подозреваемые продавали на "черном рынке".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных при поддержке спецподразделений ГУ Росгвардии, было обнаружено и изъято более 123 тонн нефтепродуктов, а также оборудование для осуществления врезок и хищения топлива — грузовик, переделанный для скрытой транспортировки похищенных нефтепродуктов, 3 тягача и несколько цистерн. Ущерб составил свыше 34 миллионов рублей. Росгвардия Санкт-Петербурга

В следственных органах по факту данного происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что петербурженка отдала мошенникам 529 тыс. рублей, чтобы "обезопасить" свои денежные средства.

Видео: Росгвардия Санкт-Петербурга