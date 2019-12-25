На трассе "Зуево — Новая Ладога" в аварии погибла пожилая водительница Renault

Женщина столкнулась с большегрузом.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Киришском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 14 марта на 45-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога" 74-летняя водительница автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и выехала на "встречку", где совершила лобовое столкновение с мусоровозом, за рулем которого был 49-летний мужчина. Большегруз оказался в кювете.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в районе Усть-Ижоры в массовом ДТП пострадали три пассажира автобуса.

Фото: Piter.TV