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На трассе "Зуево — Новая Ладога" в аварии погибла пожилая водительница Renault
Сегодня, 14:43
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На трассе "Зуево — Новая Ладога" в аварии погибла пожилая водительница Renault

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Женщина столкнулась с большегрузом.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Киришском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 14 марта на 45-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога" 74-летняя водительница автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и выехала на "встречку", где совершила лобовое столкновение с мусоровозом, за рулем которого был 49-летний мужчина. Большегруз оказался в кювете. 

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в районе Усть-Ижоры в массовом ДТП пострадали три пассажира автобуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: киришский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области, ДТП,

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