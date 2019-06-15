В районе Усть-Ижоры в массовом ДТП пострадали три пассажира автобуса

Водитель "МАЗ" совершил касательное столкновение с автобусом, который собрал "паровоз" из нескольких машин.

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии с участием автобуса в Колпинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 марта в районе Усть-Ижоры водитель "МАЗ" совершил касательное столкновение с пассажирским автобусом, который собрал "паровоз" из нескольких машин, двигавшихся в попутном направлении.

Предварительно, в ДТП травмы различной степени тяжести – от легкой до средней – получили три пассажира автобуса. Все детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась компенсации в 3 млн рублей в пользу петербурженки и детей погибшего в ДТП мужчины.

Фото: Piter.TV