В районе Усть-Ижоры в массовом ДТП пострадали три пассажира автобуса

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии с участием автобуса в Колпинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 14 марта в районе Усть-Ижоры водитель "МАЗ" совершил касательное столкновение с пассажирским автобусом, который собрал "паровоз" из нескольких машин, двигавшихся в попутном направлении.
Предварительно, в ДТП травмы различной степени тяжести – от легкой до средней – получили три пассажира автобуса. Все детали происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась компенсации в 3 млн рублей в пользу петербурженки и детей погибшего в ДТП мужчины.
Фото: Piter.TV
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