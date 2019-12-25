Прокуратура добилась компенсации в 3 млн рублей в пользу петербурженки и детей погибшего в ДТП мужчины

Каждый из членов семти получил 1 млн рублей.

Прокуратура Пушкинского района добилась взыскания морального вреда в пользу супруги и детей погибшего в ДТП мужчины. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

В ноябре 2021 года водитель автобуса "ПАЗ", нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый пешеходный переход у дома 44 по Оранжерейной улице в Пушкине и сбил мужчину. От полученных повреждений пешеход скончался через три дня в медицинском учреждении. Собственником транспортного средства является АО "АТП-31".

Так как семье были причинены неизгладимые нравственные страдания, прокуратура района в суд предъявила иск к организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в интересах каждого члена семьи, а всего в размере – 3 млн рублей. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полночном объеме.

Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, заслушав заключение прокуратуры Петербурга, оставила решение Пушкинского районного суда без изменения, а доводы апелляционной жалобы – без удовлетворения.

В пользу супруги погибшего и двух детей взыскано в счет компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому.

Фото: Piter.tv