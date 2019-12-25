Петербуржца осудят за хищение арендованного автомобиля

Машину мужчина продал против воли собственника.

Жителя Красногвардейского района осудят за хищение имущества, вверенного виновному. Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

Следствие полагает, что в апреле 2017 года мужчина получил во временное пользование автомобиль по договору аренды. Права продажи машины стоимостью 240 тысяч рублей петербуржец не имел, но вскоре против воли собственника продал автомобиль.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

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