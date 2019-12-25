Суд в Петербурге отправил в СИЗО пятерых лжесотрудников банков

Еще двоих направили под домашний арест.

Суд в Петербурге отправил на два месяца в СИЗО пятерых лжесотрудников банков – телефонных аферистов. Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала, что всего задержанных, в отношении которых Куйбышевским судом рассматривались ходатайства об избрании мер пресечения, семеро. Двое из них стали помогать следствию – они получили два месяца домашнего ареста.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали семерых участников преступной группы - шестерых мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 19-летнюю девушку. Удалось установить, что мошенники похищали денежные средства под видом банковских сотрудников.

В деле злоумышленников уже удалось обнаружить несколько конкретных эпизодов: так, в полицию Адмиралтейского района обратилась 35-летняя петербурженка, на номер которой был совершен телефонный звонок 3 декабря 2020 года. На той стороне провода ей сообщили о подозрительных операциях на ее счету и о необходимости перевести все оставшиеся средства якобы в безопасное место. В результате пострадавшая не досчиталась 495 тысяч рублей.

Места проживания подозреваемых были осмотрены. Оттуда изъяты телефоны, SIM-карты, банковские карты, денежные средства в сумме 620 тысяч рублей, бумажные носители с инструкцией по обналичиванию, xthyjdbrb по трансакциям денежных средств. Кроме того, обнаружено предположительно наркотическое вещество бурого цвета.

Фото: Piter.tv