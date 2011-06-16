  1. Главная
Похитители аккумуляторов с электросамокатов предстанут перед судом в Петербурге
Сегодня, 15:35
Всего было похищено четыре аккумулятора.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин. Им вменяют ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщили в надзорном ведомстве. 

В марте обвиняемые, проходя возле кикшеринговых самокатов во время прогулки, откручивали от них батареи, которые позже спрятали в подъезде одного из домов. Всего было похищено четыре аккумулятора. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший офис на 2,7 млн рублей в Шушарах отправлен в СИЗО. 

Фото: Piter.TV 

