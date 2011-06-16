Похитители аккумуляторов с электросамокатов предстанут перед судом в Петербурге

Всего было похищено четыре аккумулятора.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин. Им вменяют ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщили в надзорном ведомстве.

В марте обвиняемые, проходя возле кикшеринговых самокатов во время прогулки, откручивали от них батареи, которые позже спрятали в подъезде одного из домов. Всего было похищено четыре аккумулятора.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV