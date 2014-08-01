Врачи Елизаветинской больницы спасли женщину, которая весила 37 кг

Анастасия Санько после заражения COVID-19 стала быстро терять вес.

Хирурги Елизаветинской больницы в Петербурге спасли пациентку с крайне редким заболеванием. Анастасия Санько после заражения COVID-19 стала быстро терять вес. Любая трапеза завершалась мучительными болями в животе и жестокой рвотой.

Как информирует "Петербургский дневник", к тому времени, когда Анастасию Санько доставили в Елизаветинскую больницу, ее вес составлял всего 37 килограммов. Три года назад она была полной сил, энергичной и привлекательной женщиной, весом 68 килограммов при росте 165 сантиметров. Затем начался кошмар длиною в три года. В 2021 году она заразилась COVID-19, болела дома, но очень серьезно. Во время болезни неожиданно начались приступы рвоты, хотя прежде у нее никогда не было проблем с желудочно-кишечным трактом. Пища не усваивалась, возникала обжигающая боль, рвота, приводящая к обморока На второй год проявления всех этих симптомов Анастасия начала стремительно худеть, гастроэнтерологи направляли к хирургам, а те – к гастроэнтерологам, но состояние не улучшалось.

За три года она посетила несколько клиник и поликлиник, сменила нескольких врачей, ей делали по меньшей мере семь процедур фиброгастроскопии. На улице она теряла сознание. Врачи скорой помощи оказывали первую помощь и отправляли ее домой. Медики лишь разводили руками и говорили, что не знают, как решить ее проблему. Каждый врач ставил свой диагноз – от онкологии до других заболеваний желудка и кишечника.

В последние месяцы она настолько исхудала, что вес достиг критического уровня.18 сентября она попала в больницу, а 19 сентября легла на операционный стол.

Сергей Пузанов, заведующий хирургическим отделением № 3 Елизаветинской больницы, объясняет, что осле множества обследований пациентке наконец поставили верный диагноз – синдром Уилки, или синдром верхней брыжеечной артерии. Очень редкое заболевание, встречается с частотой 0,013–03%. Происходит сдавливание нижней горизонтальной ветви 12-перстной кишки между аортой и отходящей от нее под острым углом (из-за индивидуальных анатомических особенностей пациента) верхней брыжеечной артерией, в результате чего нарушается прохождение пищи по кишечнику, пища возвращается обратно из 12-перстной кишки в желудок, из желудка в пищевод. В результате при многократной рвоте больной прогрессивно теряет массу тела, ухудшается общее состояние.

На момент обращения в Елизаветинскую больницу заболевание пациентки находилось уже в стадии декомпенсации, при росте 165 см масса тела составляла 37 кг (индекс массы тела 13,6 – выраженный дефицит массы тела). По сути, операцию пришлось делать по жизненным показаниям. Хирург отмечает, что два года назад в Елизаветинской больнице была успешно прооперирована другая пациентка с редким диагнозом – гигантской грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. От нее отказались врачи в Голландии, где она долгое время жила с мужем. К счастью, у нее сохранилось российское гражданство, поэтому операция была проведена бесплатно, и все закончилось благополучно.

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Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"