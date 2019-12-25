В Педиатрическом университете беременной крымчанке выполнили внутриутробное шунтирование почки плода

Сложное вмешательство выполнили 24 сентября.

Врачи Педиатрического университета выполнили внутриутробное шунтирование почки плода на 28-й неделе беременности. Операция дала шанс сохранить функцию органа, сообщили в пресс-службе вуза 27 сентября.

По словам медиков, порок развития диагностировали во время планового скрининга по месту жительства. После консультации с экспертами вуза 22-летнюю крымчанку направили в клинику в Петербурге. В ходе повторного обследования у еще не родившегося мальчика визуализировали задний клапан уретры, который затруднял отток из мочевого пузыря.

В норме этого клапана не должно быть. Из-за него страдают как мочевой пузырь и мочеточники, так и обе почки ребенка. Мы увидели, что правая почка гидронефротически трансформировалась, а на левой почке порвалась паренхима, и образовалась уринома – изолированное скопление мочи. Роман Ти, детский хирург Педиатрического университета

После переговоров врачи приняли решение о внутритробной коррекции патологии. Сложное вмешательство выполнили 24 сентября.

Был ряд технических сложностей. Для того чтобы вывести шунт в околоплодные воды, нам требовалось пространство не меньше 2 сантиметров, но в данном случае оно составляло 5 миллиметров. Правильно установить шунт в такой ситуации было очень сложно, но все получилось. Роман Ти, детский хирург Педиатрического университета

В настоящее время будущая мама находится под наблюдением врачей Перинатального центра СПбГПМУ.

Ранее врачи вуза спасли четырех детей, пострадавших в результате несчастных случаев.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета