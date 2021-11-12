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Видео: харза Катрина из Ленинградского зоопарка борется за сладкое

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Ее "вторая половинка" Сильвестр решил обойтись без игр на камеру.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала игры местных жителей из семейства куньих. Харз сравнили с маленькими гиперактивными детьями: в один момент они резко начинают интересоваться игрушкой, а спустя мгновение бегут уже в другом направлении.

В зоопарке живет два представителя харз — самец Сильвер и самочка Катрина. Сотрудники зоопарка засняли, как Катрина сражается с пластиковой бутылкой, чтобы получить из нее изюм и орешки. Для хищников они являются излюбленным лакомством. Сильвестр играть для публики на камеру не захотел, но тоже не остался без угощений. 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли. Она тоже боролась за орешки. 

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, харза, хищник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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