Видео: харза Катрина из Ленинградского зоопарка борется за сладкое

Ее "вторая половинка" Сильвестр решил обойтись без игр на камеру.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала игры местных жителей из семейства куньих. Харз сравнили с маленькими гиперактивными детьями: в один момент они резко начинают интересоваться игрушкой, а спустя мгновение бегут уже в другом направлении.

В зоопарке живет два представителя харз — самец Сильвер и самочка Катрина. Сотрудники зоопарка засняли, как Катрина сражается с пластиковой бутылкой, чтобы получить из нее изюм и орешки. Для хищников они являются излюбленным лакомством. Сильвестр играть для публики на камеру не захотел, но тоже не остался без угощений.



Ранее в Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли. Она тоже боролась за орешки.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк