  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская молодежь не допускает даже минимальные проявления харассмента на работе
Сегодня, 11:24
77
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская молодежь не допускает даже минимальные проявления харассмента на работе

0 0

Порядка 6% горожан сталкивались с харассментом со стороны руководства, а 11% – со стороны коллег.

Для петербургской молодежи неприемлемы даже минимальные проявления харассмента на работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob в ходе опроса. 

Порядка 6% горожан сталкивались с харассментом со стороны руководства, а 11% – со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 9% заявили о домогательствах со стороны начальства, 17% – со стороны других работников. Среди мужчин эти показатели ниже – 4% и 6% соответственно.

Петербуржцы резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Это более характерно для людей до 34 лет. 

Только в 4% компаний есть формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента. 

Ранее на Piter.TV: hr-менеджеры оценили зумеров. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: домогательства, харассмент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии