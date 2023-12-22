В Ленинградском зоопарке медведица Хаарчаана станцевала на задних лапах

Когда белая медведица встает, посетители учреждения удивляются ее росту.

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка станцевала в своем вольере, стоя на задних лапах. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 13 мая.

Хаарчаана решила воплотить в жизнь песню, которую все мы знаем с детства. И у нее это прекрасно получилось. Как вы считаете? Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Таким образом Хаарчаана попыталась почесать спинку. Она уверенно встала на задние лапы и начала извиваться у каменной стены. Именно в комментариях под постом в tg-канале зоопарка пользовали сочли эти действия за танец.

Когда белая медведица встает, посетители учреждения удивляются ее росту. Длина тела этих животных в таком положении может достигать 3 метра. Отмечается, что полярные хищники – одни из самых больших представителей семейства медвежьих.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке 18-летие отметил лев Адам. В честь праздника ему подарили праздничное угощение.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка