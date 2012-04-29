На Елагином острове в Петербурге заметили белощеких казарок

Птицы прилетели в Северную столицу для того, чтобы отдохнуть в пути и наесться газонной травы перед зимовкой.

В петербургском ЦПКиО 9 ноября заметили стаю белощеких казарок. Об этом рассказали в пресс-службе "Лахта Центра".

Птицы прилетели в Северную столицу для того, чтобы отдохнуть в пути и наесться газонной травы перед зимовкой. Казарки почти не боятся людей, и если не делать резких движений, то к ним получится подойти близко. Больше эти птицы опасаются кошек и собак.

Белощекие казарки относятся к семейству утиных, отряду гусеобразных. Они питаются разнообразно – и зелеными травами, и молодыми побегами полярных кустарников, и водорослями, а гнездятся на скальной местности в полярных регионах и на материковой части, в тундровых зонах и около водоемов и рек.

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Фото: пресс-служба "Лахта Центра"