Работы на теплосети на Шафировском проспекте завершатся в ноябре

Специалисты заменят 880 метров изношенных труб.

На Шафировском проспекте продолжаются работы по замене 880 метров изношенных трубопроводов. Как сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК", новые теплосети позволят обеспечить надежное теплоснабжение семи зданий и повысить безопасность в районе Шафировского путепровода.

Отмечается, что реконструируемая сеть была построена в 1991 году и к ноябрю 2020 года, когда на трубопроводе стартовали работы, теплосеть пришла в очень плохое состояние. В некоторых конструкциях теплофикационных камер не было фрагментов пола и стен, панели покрылись сквозными трещинами, оголенная арматура сильно поржавела.

На данный момент временные трубопроводы смонтированы на 90%, теплоэнергетикам нужно достроить еще 85 метров сетей. С учетом благоустройства территории работы закончатся в грядущем ноябре.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"