Эксперты прокомментировали штрафы в отношении компании Google

Эксперты считают штрафы незначительными.

Google оштрафовали на 3 млн рублей за невыполнение обязательства по локализации базы личных данных россиян. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Если компания повторно совершит нарушение, то размер штрафа может возрасти в 6 раз. Эксперты отметили, что количество предписаний, которые не исполняет Google, растет как снежный ком. При этом пока ему удается отделаться незначительными штрафами. На повестке встал вопрос об открытии филиала компании в России. Эксперты считают, что в скором времени мы сможем стать свидетелями более болезненных мер в отношении IT-гиганта.

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