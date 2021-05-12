Беглов объяснил массовые задержания на акции 21 апреля

Градоначальник указал на то, что ритм города был нарушен. Кроме того, для обеспечения безопасности пришлось выделять деньги.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга выступил с докладом перед депутатами Законодательного собрания. Александр Беглов объяснил, почему город стал столицей задержаний на протестной акции 21 апреля. Вопрос задал депутат Борис Вишневский.

По словам градоначальника, из-за несогласованной акции был нарушен режим Петербурга, транспортное сообщение, сорваны спектакли. К кому-то не смогла доехать "скорая помощь". Беглов заявил о том, что были напуганы женщины и дети.

Когда тяжело, город считает каждую копейку. Для того, чтобы обеспечить безопасность, нам пришлось тратить дополнительные деньги. сказал Беглов.

Кроме того, приходится проверять объекты, которые якобы заминировали злоумышленники с зарубежных номеров. В дни протестных акций творится беспредел, например, был потушен огонь на Марсовом поле. Отметим, что Вечный огонь хулиганы тушат и в другие дни.

При всем понимании вопросов такого в Москве не было, а у нас было. закончил мысль губернатор.

Какой была протестная акция 21 апреля в поддержку Алексея Навального вы можете посмотреть в стриме Piter.TV. Мы вели прямой эфир на протяжении всего митинга.

Фото: Piter.TV