Беглов объяснил массовые задержания на акции 21 апреля

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга выступил с докладом перед депутатами Законодательного собрания. Александр Беглов объяснил, почему город стал столицей задержаний на протестной акции 21 апреля. Вопрос задал депутат Борис Вишневский.
По словам градоначальника, из-за несогласованной акции был нарушен режим Петербурга, транспортное сообщение, сорваны спектакли. К кому-то не смогла доехать "скорая помощь". Беглов заявил о том, что были напуганы женщины и дети.
Когда тяжело, город считает каждую копейку. Для того, чтобы обеспечить безопасность, нам пришлось тратить дополнительные деньги.
сказал Беглов.
Кроме того, приходится проверять объекты, которые якобы заминировали злоумышленники с зарубежных номеров. В дни протестных акций творится беспредел, например, был потушен огонь на Марсовом поле. Отметим, что Вечный огонь хулиганы тушат и в другие дни.
При всем понимании вопросов такого в Москве не было, а у нас было.
закончил мысль губернатор.
Какой была протестная акция 21 апреля в поддержку Алексея Навального вы можете посмотреть в стриме Piter.TV. Мы вели прямой эфир на протяжении всего митинга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все