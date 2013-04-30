  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
Сегодня, 16:39
97
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд

0 0

Градоначальник посетил мероприятие неофициально.

В среду, 2 июня, в Петербурге стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ). Его с самого утра с неофициальным визитом посетил губернатор Александр Беглов. 

Губернатор осмотрел стенд, посвященный Петербургу. Там организаторы представили крупнейшие региональные проекты и программы, в том числе широтную магистраль скоростного движения, единую карту петербуржца. Отдельное место отвели "Острову фортов" Кронштадта. 

Ранее мы писали, что участники ПМЭФ сняли совместное видео в TikTok. 

Фото: Piter.tv

Теги: губернатор, пмэф
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии