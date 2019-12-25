Михаил Фетисов пробудет в петербургском СИЗО до конца января 2027 года

Экс-врачу больницы Святого Георгия отказали в переводе под домашний арест.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оставил бывшего невролога Михаила Фетисова под стражей до 27 января 2027 года. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом сообщает MR7.

Представитель прокуратуры Иван Мальцев выступил за продление ареста еще на три месяца, заявив, что оснований для смягчения меры пресечения нет. Адвокат Сергей Подольский просил отправить обвиняемого под домашний арест. В качестве аргументов он привел медицинские документы Фетисова, состояние его здоровья и возможность проживания вместе с женой.

В суде Фетисов сообщил, что во время нахождения в изоляторе у него значительно снизился уровень гемоглобина, а необходимую медицинскую помощь он не получает. По словам обвиняемого, условия содержания отрицательно сказываются на его самочувствии.

До 2024 года Фетисов работал неврологом в Городской больнице имени Святого Великомученика Георгия, а затем уволился по состоянию здоровья. Под стражу его заключили в октябре 2025 года.

По версии следствия, уголовное дело связано с двумя комментариями о специальной военной операции и видеозаписью, опубликованными в социальных сетях в 2022–2023 годах. Фетисову вменяют два эпизода распространения заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также призывы к деятельности против безопасности государства с использованием интернета (п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Свою вину он не признает.

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Фото: Piter.tv