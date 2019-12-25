Петербург украсит праздничная подсветка Ростральных колонн и двух мостов

Ростральные колонны впервые зажгут в честь Дня народного единства.

В День народного единства, 4 ноября, в Петербурге впервые зажгут Ростральные колонны. Праздничное световое оформление станет частью мероприятий, посвященных государственному празднику.

Художественную подсветку также включат на Дворцовом и Троицком мостах. Световое оформление украсит центральную часть города.

Ранее мы сообщали, что 4 ноября на фасаде Петропавловского собора покажут спектакль "Свет единства". В его основу легли народное искусство, орнаменты и традиционные росписи народов России.

Ранее мы рассказывали о том, что к 9 мая в Петербурге обновили мосты, связанные с памятными местами.

Фото: Telegram/ Комитет по энергетике