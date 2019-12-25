Енотовидные собаки расселились по Ленобласти и стали появляться в Петербурге

Пять тысяч енотовидных собак обитают в Ленобласти после завоза ради меха.

Енотовидные собаки обитают по всей Ленинградской области и иногда приближаются к населенным пунктам. Несмотря на внешнее сходство с домашними питомцами, эти животные остаются дикими и могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Звери преимущественно активны в ночное время, однако могут встречаться людям и вблизи жилья. Биолог призвал не пытаться контактировать с ними, гладить или подкармливать.

Родиной енотовидных собак считается Дальний Восток. В Ленинградскую область их завезли в 1936 году для получения меха. Животные приспособились к местному климату и постепенно расселились по региону. Сейчас их численность оценивается примерно в 5 тыс. особей. Встречаются они и на территории Петербурга.

У енотовидных собак необычный семейный уклад: самцы и самки держатся парами и вместе заботятся о потомстве, в том числе приносят пищу детенышам. Осенью животные, оставшиеся без пары, ищут себе партнера, с которым могут провести всю зиму.

Еще одна особенность этих зверей — голос. Их тонкие, жалобные звуки напоминают птичье пение. В Японии за это енотовидных собак называют "собаками-птичками".

Фото: Telegram/"Каждой твари по паре"