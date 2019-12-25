Покупательница котёнка за 200 тысяч заплатит за критику питомника в Петербурге

Петербурженку обязали выплатить заводчице кошек компенсацию за публикации в соцсетях

В Петербурге заводчица бенгальских кошек добилась через суд взыскания с покупательницы котёнка более 200 тыс. рублей. Выборгский районный суд рассмотрел иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила глава Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

29 мая 2024 года женщина приобрела котёнка в питомнике Mistero d"coda. Стоимость животных там начинается от 200 тыс. рублей. По данным суда, заводчица, работающая ветеринаром, изначально отговаривала покупательницу от приобретения питомца, поскольку ему едва исполнился месяц, прививки делать было рано, а иммунитет оставался слабым.

Несмотря на предупреждения, женщина забрала котёнка. Ей объяснили, как организовать адаптацию животного, чем его кормить и когда проводить вакцинацию. Однако новая хозяйка дала питомцу молоко и витаминную подкормку, хотя этого делать не рекомендовали. Состояние котёнка ухудшилось, и 15 июня 2024 года его поместили в стационар. Анализы выявили коронавирус и панлейкопению — вирусное заболевание, поражающее иммунную систему и желудочно-кишечный тракт.

Заводчица участвовала в выхаживании животного, провела обследование кошек в своём питомнике и получила отрицательные результаты на обе инфекции и другие вирусы. Она также продолжала консультировать покупательницу по вопросам лечения.

В то же время хозяйка котёнка публиковала в социальных сетях критические комментарии о питомнике. В частности, она утверждала, что ей продали гибрид, что животное было смертельно больным и не умело пить из соски, а заводчицу приходилось уговаривать давать советы.

Суд признал распространённые сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство заводчицы. По оценке суда, покупательница не следовала рекомендациям и игнорировала советы специалиста. Породистое происхождение котёнка подтвердило исследование с участием трёх иностранных лабораторий. Эксперты установили отсутствие межвидовой гибридизации на основании анализа митохондриальной и геномной ДНК.

В пользу заводчицы взыскали 10 тыс. рублей за услуги специалиста, 9,5 тыс. рублей за лабораторные исследования, 70 тыс. рублей за юридическую помощь, 278 рублей за почтовые услуги, 54 тыс. рублей за экспертизу и 4 тыс. рублей государственной пошлины.

В Петербурге ранее рассматривали и другие споры, связанные с заводчиками животных. В 2024 году суд обязал вернуть женщине кошку породы саванна F1, которую она передала другой заводчице на временное содержание. При этом в компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей отказали, поскольку истица не доказала факт нравственных страданий.

Ранее мы сообщили о том, что почти 100 протоколов за два месяца выписали за нарушение выгула собак в Петербурге.

Фото: Freepik (timolina)