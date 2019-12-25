Купить пиво на разлив после 22:00 в Ленобласти больше не получится

Магазины-бары в жилых домах Ленобласти ждут новые ограничения.

В Ленинградской области ограничат продажу разливного пива и других слабоалкогольных напитков в ночные и утренние часы. Законопроект приняли депутаты регионального Законодательного собрания сразу в трех чтениях 28 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, с 22:00 до 11:00 будет запрещено продавать на разлив пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Все эти напитки по федеральному законодательству относятся к алкогольной продукции.

Ограничения также распространятся на магазины-бары, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Речь идет о заведениях, в которых торговля алкоголем и оказание услуг общепита фактически ведутся в одном помещении, без документального разделения.

Новые нормы должны закрыть возможность продавать алкоголь навынос в ночное время под видом услуг заведения общественного питания. Таким образом, привычная схема работы подобных точек в Ленобласти будет ограничена.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv