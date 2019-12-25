Названы пять озер под Петербургом, куда можно отправиться на осенние выходные

От Щучьего озера до радоновых источников.

Осенью жители Петербурга могут отправиться на прогулку к озерам, окруженным сосновыми лесами, песчаными берегами и гранитными скалами. Для поездки подойдут как маршруты в черте города, так и более удаленные природные территории Ленинградской области.

Одно из таких мест — Щучье озеро в одноименном заказнике Курортного района Петербурга. Здесь можно пройтись по сосновому лесу и вдоль песчаных берегов. Добраться до озера можно на электричке с Финляндского вокзала до Комарово, а затем пройти по Озерной улице. На территории заказника запрещено разводить костры, повреждать растения и ездить на автомобилях без согласования. Для пикника лучше взять готовую еду и горячий напиток.

Сестрорецкий Разлив подойдет тем, кто хочет отдохнуть на природе, не уезжая далеко от города. Вдоль водоема проходят лесные дорожки, а часть территории относится к заказнику "Сестрорецкое болото". После дождей на отдельных участках маршрута может понадобиться непромокаемая обувь.

Еще один вариант — Кавголовское озеро. От Финляндского вокзала до него можно доехать на электричке до платформы Кавголово, расположенной рядом с восточным берегом. Здесь гуляют у воды, фотографируют осенние пейзажи и устраивают пикники. Поездку можно дополнить прогулкой по окрестностям Токсово. Перед отправлением стоит проверить расписание электричек, особенно вечерних.

Радоновые озера находятся около деревни Лопухинка в Ломоносовском районе Ленинградской области. Эта территория имеет статус охраняемого геологического и гидрологического памятника природы. Место привлекает родниками, известняковыми склонами и водоемами в долине реки. При этом безопасность воды официально не подтверждена, поэтому набирать ее и купаться не рекомендуется.

Для более подготовленных туристов подойдет Ястребиное озеро, окруженное гранитными грядами и скальными уступами. Для прогулки понадобится удобная обувь, рассчитанная на сложный рельеф. На поездку стоит заложить несколько часов и учитывать, что осенью рано темнеет. Перед выходом нужно скачать офлайн-карту, зарядить телефон, взять фонарь, воду и еду. В одиночку или в плохую погоду отправляться на этот маршрут не рекомендуется.

Для любой осенней поездки к озеру стоит подготовить термос с горячим напитком, непромокаемую куртку, запасные носки и перчатки, фонарь, внешний аккумулятор и немного еды. Также следует взять пакет для мусора, чтобы оставить природную территорию чистой.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV