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Жительница Мурино шесть раз звонила в полицию из-за бывшего партнера
Вчера, 23:49
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Мурино шесть раз звонила в полицию из-за бывшего партнера

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В Мурино женщина заявила, что бывший боксер пытался попасть к ней в квартиру.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар в многоквартирном доме. Из здания эвакуировали 27 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные вывели по лестнице 15 жильцов. Еще 12 человек, среди которых семеро детей, покинули дом самостоятельно. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили и вывели из здания еще двух человек, после чего передали их бригаде скорой помощи.

Огонь возник в отдельной двухкомнатной квартире. В помещении сгорела обстановка. На месте происшествия работала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части.

Причины возгорания в сообщении МЧС не уточняются.

Ранее на Piter.TV: рецидивист, похитивший велосипед в Петроградском районе, получил три года колонии. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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