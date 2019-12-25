Власти Ленобласти решили уменьшить дефицит бюджета за счет накопленных средств

Дефицит бюджета Ленобласти в 2026 году планируют сократить вдвое.

Дефицит бюджета Ленинградской области в 2026 году планируют сократить почти вдвое — с 27,7 млрд до 13,859 млрд рублей. Поправки к региональному бюджету на 2026–2028 годы депутаты Законодательного собрания приняли в первом и втором чтениях 28 октября.

Согласно корректировке, доходы областной казны в 2026 году должны составить 285,546 млрд рублей, что на 1,3% больше ранее утвержденного показателя. Расходы, напротив, сократят на 3,3% — до 299,405 млрд рублей. Планируемый дефицит составит 5,3% от собственных доходов бюджета.

Председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков пояснил, что при пересмотре бюджета учли возможные дополнительные поступления, в том числе доходы от управления временно свободными средствами. Кроме того, власти сократили расходы, которые невозможно исполнить до конца года, и перераспределили финансирование между отдельными направлениями.

В частности, на здравоохранение дополнительно предусмотрели 2,5 млрд рублей, на социальную политику — 1,07 млрд рублей, на национальную безопасность и оборону — 848 млн рублей.

Основным источником финансирования дефицита в 2026 году станут остатки средств областного бюджета. Об этом сообщила председатель контрольно-счетной палаты региона Марина Ляхова. Одновременно объем привлекаемых заимствований планируют сократить в 2,4 раза по сравнению с действующей редакцией закона о бюджете.

Согласно ранее утвержденному документу, государственный долг Ленобласти в 2026 году должен составить 13,5 млрд рублей. По состоянию на 1 октября он достигал 13,04 млрд рублей. Вся сумма приходится на кредиты, привлеченные из федерального бюджета.

В 2027 и 2028 годах дефицит, напротив, увеличится на 1,2 млрд и 831 млн рублей соответственно. Это связано с переносом на более поздний срок инфраструктурных проектов, которые планировали финансировать за счет казначейских инфраструктурных кредитов.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", связывают сокращение дефицита с уменьшением расходов и использованием накопленных средств. По их оценке, такой подход позволяет сдерживать рост долга и не привлекать дополнительные займы в условиях высокой стоимости рыночного кредитования. При этом специалисты отмечают, что сокращение расходов не должно приводить к отказу от инвестиций и инфраструктурных проектов, которые могут обеспечить будущие доходы региона.

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Фото: Piter.TV