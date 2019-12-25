Бельский заявил о скором запрете на движение курьеров по тротуарам Петербурга

Курьерам и электровелосипедам могут запретить ездить по тротуарам в Петербурге.

В Петербурге могут запретить курьерам и пользователям электровелосипедов передвигаться по тротуарам. Об этом председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал в эфире программы "Среда Бельского".

По словам спикера, городской парламент близок к введению соответствующих ограничений. Он подчеркнул, что при принятии решений необходимо учитывать комфорт жителей.

Бельский также заявил, что курьеры могут передвигаться в Петербурге только весной, летом и осенью. Городские власти обсуждают с представителями курьерских служб возможные меры регулирования, в том числе запрет на поездки по тротуарам. Ограничение предполагается распространить и на все электровелосипеды.

Ранее глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилёв сообщил о планах ввести для курьеров тест на знание правил дорожного движения. Для проработки инициативы в городском парламенте создадут рабочую группу. В Москве аналогичное тестирование стало обязательным с 15 октября: без успешной сдачи теста курьеры не могут выполнять заказы.

В начале сентября в Петербурге также запустили чат-бот для жалоб на курьеров. С его помощью жители могут сообщать о нарушениях ПДД, правил парковки и передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трудоустроили более половины выпускников вузов и колледжей.

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