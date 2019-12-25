Губернатор Ленобласти осмотрел Киришскую ГРЭС

До 2025 года объект ожидает масштабная модернизация.

В четверг, 13 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл на ГЭС в Киришах в рамках рабочий поездки. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор оценил проводимую на электростанции модернизацию. Для облегчения работы сотрудников ТЭЦ планируется заменить 3 турбогенератора и реконструировать 6 котлов. Кроме того, в планах намечена частичная автоматизация производства. Все мероприятия должны быть выполнены в течение ближайших пяти лет.

Добавим, что в 2020 году Киришская ГРЭС празднует юбилей: со дня основания объекта прошло 55 лет.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко посетил КМБ в Киришском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области