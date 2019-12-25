Александр Дрозденко посетил КМБ в Киришском районе

Губернатору рассказали о реализации программы "Ленинградское здоровье".

В четверг, 13 августа, состоялась рабочая поездка губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко в Киришский район. Глава Ленобласти посетил местную городскую больницу и оценил действие программы "Ленинградское здоровье". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На входе глава региона прошел все необходимые противоэпидемические процедуры – термометрию и получение средств индивидуальной защиты.

Перед демонстрацией организации работы в Киришской больнице главе региона измерили температуру и выдали индивидуальную маску. Затем Дрозденко встретился с главврачом ЛОКБ Татьяной Тюриной. Руководитель рассказала о реализации программы "Ленинградское здоровье", в рамках которой ведется прием пациентов на время ограничительных мер.

Так, жители Киришского района снова могут воспользоваться услугами кардиолога, сосудистого хирурга и специалистов по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, программа включает в себя проведение тестирование населения на антитела к коронавирусу с помощью передвижных комплексов. За текущий месяц в регионе курсируют 67 медицинских амбулаторий.

Ранее мы рассказали о том, что открытие моста через Волхов в Киришах может произойти раньше поставленных сроков.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области