Открытие моста через Волхов в Киришах может произойти раньше поставленных сроков

Место работ посетил Александр Дрозденко.

В среду, 13 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил место строительства моста через реку Волхов в Киришах в ходе рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам главы региона, работы могут завершиться раньше сроков.Дрозденко отметил, что мост является одним из самых масштабных областных проектов на данный момент. Напомним, что его возведение началось в связи с увеличением транспортного потока на территории города.

Кроме того, в Киришах существует еще одна переправа через Волхов, построенная еще в 1996 году.

Отметим, что Александр Дрозденко также посетил Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой, "Киришскую КМБ" и филиал "Почты России".

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области