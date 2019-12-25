В Кировском районе Ленобласти откроют "Фабрику процессов" для производителей

В конце текущего года в Кировском районе Ленинградской области будет открыта учебно-производственная площадка "Фабрики процессов". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Площадку планируется открыть на базе Кировского политехнического техникума в рамках проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Для осуществления инициативы заведение начнет сотрудничество с областным Центром развития промышленности.
В цели проекта входит помощь крупным производствам в оптимизации труда и обретение новых навыков у сотрудников.
По словам зампреда правительства, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, "Фабрика процессов" стимулирует не только оптимизацию работы, но и более ответственное отношение к труду в принципе.
Добавим, что в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" уже принимают участие 17 предприятий 47-ого региона.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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