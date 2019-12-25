Ленобласть будет развивать экологический туризм в Год чистой воды

Во вторник, 11 августа, Александр Дрозденко обсудил развитие туризма в 47-ом регионе, в частности – в сфере водного спорта с представителями досуговой сферы. Неформальная дискуссия прошла в рамках трансляции "Прямая линия гостеприимства".
В ходе разговора губернатор подчеркнул, что Ленобласть занимает четвертое место в перечне наиболее популярных туристических направлений. В особенности востребован активный отдых. Так, в 2021 году, который объявлен Годом воды, будут развиваться маршруты по наиболее популярным водоемам.
Кроме того, в регионе происходит активное развитие экологических троп и маршрутов.
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Фото: Instagram / drozdenko_au
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