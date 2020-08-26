Видео: на Дачном проспекте у магазина сгорела "Газель"

О пострадавших не сообщается.

Утром 26-го августа во дворе дома №20 на Дачном проспекте загорелась "Газель". Очевидцев происходящего стал мобильный корреспондент Piter.TV.

Фургон подъехал к магазину продовольственных товаров на разгрузку, однако произошло возгорание. О причинах на данный момент неизвестно. Машина полностью выгорела. По словам свидетелей происшествия, пламя едва не перекинулось на магазин. Спасатели приехали через полчаса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK, Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK