Грузовик въехал в стену ТЦ в Тосно

На кадрах видно, что фура оказалась на тротуаре и въехала в стену небольшого торгового комплекса на проспекте Ленина.

В Тосно Ленобласти грузовик при неустановленных обстоятельствах протаранил стену ТЦ. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что фура оказалась на тротуаре и въехала в стену небольшого торгового комплекса на проспекте Ленина.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге водитель Mercedes, ехавший по тротуару у поликлиники, назвал пешеходов нищебродами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Maksimka Pertsev)