Грузовик въехал в стену ТЦ в Тосно

В Тосно Ленобласти грузовик при неустановленных обстоятельствах протаранил стену ТЦ. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили очевидцы.
На кадрах видно, что фура оказалась на тротуаре и въехала в стену небольшого торгового комплекса на проспекте Ленина.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Петербурге водитель Mercedes, ехавший по тротуару у поликлиники, назвал пешеходов нищебродами.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Maksimka Pertsev)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все