В Петербурге грузовик столкнулся с легковушкой на перекрёстке

Авария произошла на перекрёстке Камышовой и Стародеревенской улиц.

В четверг, 30 января, на перекрёстке Камышовой и Стародеревенской улиц в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", грузовой автомобиль помешал легковому автомобилю завершить поворот. По предварительным данным, легковой автомобиль при повороте не уступил дорогу грузовику. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что рядовой проведет 9 лет в колонии за убийство табуреткой знакомого в Шушарах.

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