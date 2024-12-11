Рядовой проведет 9 лет в колонии за убийство табуреткой знакомого в Шушарах

Обвиняемый пояснил, что не хотел убивать товарища, а думал лишь проучить его.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении рядового В., который случайно убил знакомого во время своего отпуска. Об этом рассказала объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал, что в феврале 2024 года он подписал контракт о прохождении военной службы, после чего убыл в войсковую часть. В конце мая он приехал на несколько дней домой в отпуск. Тогда и произошла трагедия.

Ночью 26 мая В. вместе со своей девушкой и знакомым Т. распивали алкоголь в квартире в Шушарах. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт из-за того, что Т., вопреки просьбе знакомого, выключил музыку на своём телефоне.

Подсудимый решил проучить товарища, взял табурет с металлическими ножками и бросил его в потерпевшего, попав тому в лицо, из-за чего из щеки пошла кровь. Он оказал помощь потерпевшему, приклеив на место кровотечения женскую прокладку, после чего все ушли спать.

Утром В. обнаружил, что приятель лежит на полу без признаков жизни и попросил другого знакомого вызвать скорую. Обвиняемый пояснил, что не хотел убивать товарища, а думал лишь проучить его.

Военный суд приговорил ранее судимого рядового к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 1 млн 361 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда, расходов на погребение и в пользу несовершеннолетней.

Фото: unsplash (Vorsen Furniture)