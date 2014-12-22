Эксперты объяснили, почему Грузия не стала вводить санкции в отношении России

Это обернулось бы экономическими последствиями и для самой страны.

В Грузии отказались вводить санкции в отношении России. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объяснил это тем, что пострадает не только Россия, но и народ его собственной страны. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают решение прагматичным, образцом здравомыслия, а также последствием событий 2008 года и последовавшей реальность. Прежде всего, экономической.

Можно сколько угодно надеяться на поддержку со стороны Запада, но живя рядом с Россией нужно учитывать ее реакции и интересы. И возможные последствия включений в разного рода кампании. считают эксперты.

Напомним, в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Она велась между Грузией, а также Южной Осетией, Абхазией и Россией. Грузия одержала поражение.

Фото: TV IMEDI