Дело на мошенников, которые обманывали пенсионеров, передали в суд

Пять обвиняемых находятся под стражей.

Прокуратура Кировского района утвердила заключение по уголовному делу в отношении пяти петербуржцев. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой, в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2021 года обвиняемые вступили в преступный сговор на хищение средств у пожилых петербуржцев. Мужчины звонили пенсионерам, представлялись их близкими родственниками и говорили о том, что они якобы попали в ДТП и для избежания ответственности нужная крупная сумма денег. После этого к потерпевшим приходил курьер и забирал денежные средства.

Жертвами мошенников стали 3 пенсионера. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей. Во время совершения очередного преступления один из курьеров был задержан полицией.

На данный момент обвиняемые находятся под стражей. Прокуратура направила материалы дела в суд.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге пенсионерка отдала 800 тысяч за ДТП дочери в Швеции.

Видео: прокуратура Петербурга