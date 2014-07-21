В Петербурге пенсионерка отдала 800 тысяч за ДТП дочери в Швеции

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Неизвестная представилась дочерью пенсионерки по телефону и сообщила о том, что она попала в ДТП в Швеции. Для решения вопроса были срочно необходимы деньги, узнал Piter.tv.

Женщина 1941-го года рождения поверила мошеннице и передала с помощью курьера 360 тыс. рублей, 83 тыс. шведских крон, 360 евро. Он пришел к ней в дом на Автовской улице. На здании установлено видеонаблюдение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейским удалось найти телефонного мошенника, который уговорил пенсионера отдать 200 тыс.рублей.

Фото: Piter.tv